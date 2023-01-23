Проверка запланирована в Октябрьском районе
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт очередная массовая проверка водителей. В Октябрьском районе будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.
- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике иных нарушений ПДД, влекущих ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В пятницу аналогичную проверку проводили в Железнодорожном районе. В ходе рейда были задержаны несколько нарушителей, совершившие грубые нарушения ПДД.
Так, полицейские задержали одного пьяного водителя, которого ранее лишили водительских прав. Другой нарушитель вовсе не получал водительские права. Третий был трезв, однако управлял автомобилем, будучи «лишенцем».
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
Общество, Фото:
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