Это событие стало одним из первых в России
В Улан-Удэ проходит расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». В совершении преступления подозревают 18-летнего жителя села Новоильинск в Заиграевском районе.
Известно, что молодой человек приобрёл паспортные данные жителя Улан-Удэ посредством мессенджера. Затем с помощью полученных данных он оформил кредит на 22 тысячи рублей. При оформлении он указал свой номер телефона и банковскую карту знакомой.
Поскольку свидетель по уголовному делу проживает в Заиграевском районе, ему разрешили дать показания через ведомственную систему видеосвязи.
- После проведения допроса и составления протокола дознавателем оглашены показания свидетеля, о чем в протоколе сделана соответствующая отметка. Видеофайл приобщён к протоколу допроса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вскоре подозреваемый был пойман. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.
В министерстве внутренних дел отметили, что Бурятия стала одним из первых регионов в России, где дознаватели допросили свидетеля по уголовному делу с помощью видеосвязи.
В Бурятии полицейские впервые допросили свидетеля по видеосвязи
Общество, Фото:
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