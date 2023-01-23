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В Бурятии полицейские впервые допросили свидетеля по видеосвязи

В Бурятии полицейские впервые допросили свидетеля по видеосвязи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это событие стало одним из первых в России

В Улан-Удэ проходит расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». В совершении преступления подозревают 18-летнего жителя села Новоильинск в Заиграевском районе.

Известно, что молодой человек приобрёл паспортные данные жителя Улан-Удэ посредством мессенджера. Затем с помощью полученных данных он оформил кредит на 22 тысячи рублей. При оформлении он указал свой номер телефона и банковскую карту знакомой.

Поскольку свидетель по уголовному делу проживает в Заиграевском районе, ему разрешили дать показания через ведомственную систему видеосвязи.

- После проведения допроса и составления протокола дознавателем оглашены показания свидетеля, о чем в протоколе сделана соответствующая отметка. Видеофайл приобщён к протоколу допроса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вскоре подозреваемый был пойман. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.

В министерстве внутренних дел отметили, что Бурятия стала одним из первых регионов в России, где дознаватели допросили свидетеля по уголовному делу с помощью видеосвязи. 
полиция

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