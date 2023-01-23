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До -54: Лютые морозы сковали Бурятию

До -54: Лютые морозы сковали Бурятию
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо", "Закаменск-инфо"
В республике настолько низкая температура, что не хватает шкалы на термометре

Крепкие морозы ударили в Бурятии в понедельник. Так, в селе Мыла Закаменского района утром столбик термометра опустился до -54 градусов.

 

В Кяхтинском районе сегодня утром -50 было в трёх сёлах: Шарагол, Мурочи, Дунгуй. В Наушках и Большой Кударе -47. В Тарбагатайском районе доходило до -50 (Харитоново, Куйтун). -48 было в самом Тарбагатае (Пушкина).

В Окинском районе тоже очень холодно, утром здесь во всех населённых пунктах было ниже 40 градусов. В посёлке Боксон столбик термометра опустился до -48 градусов, в улусе Сороке и Хурге -47, в Хара-Хужир и Орлике -46.

В Бичурском районе «подморозило» три населённых пункта: Сахарный Завод -46, Малый Куналей – 44, Окино-Ключи -43. В улусе Уржил в Баргузинском районе утром было -44 градуса. В Кабанском районе было порядка -38 градусов, из-за морозов у учеников первой смены с по 11 класс отменили знания.

В Северо-Байкальском районе теплее всего оказалось в Давше -35 градусов, холоднее всего в двух населённых пунктах: Новый Уоян и Уоян, здесь было -47 градусов. Чуть «теплее» в Янчукане, Куморе, Ангое -45 градусов.

В Муйском районе ниже 38 градусов только в Усть-Муе и Муе, в Таксимо было -36, в Иракинде -34. В Хоринском районе температура колебалась от -35 до -45.

В Кижингинском районе температура колебалась от -35 до -45 градусов. Школьники с 1 по 11 класс учились дистанционно. Также не пошли в школу дети из Джидинского района, утром было -43 градуса. Не пошли в школу ученики Еравнинского района, утром было -39 градусов.

Информацию о погоде опубликовали в Viber-группах «Бурятия-инфо. 24/7».

- Земляки, морозы крепчают. Одевайтесь тепло, берегите себя и своих близких! Особое внимание уделите детям и пожилым! – предупреждают в группах.

В Улан-Удэ занятия отменили у учащихся обеих смен. Утром было -40 градусов, к 11 часам дня потеплело всего на один градус – до -39. В связи с очень низкой температурой воздуха было решено отменить занятия для учеников с 1 по 11 классов.

Небывалые морозы разгулялись и в соседнем регионе. В Иркутске в 8 часов утра было -46 градусов. В деревне Столбова Иркутской области -51, в Тулуне -45, в Усть-Илимске -42, в Нижнеудинске -41.

- Очень переживаем за всех жителей Иркутской области! В таких условиях получить обморожение очень легко! Бережём детей! Одеваемся теплее! От дальних поездок лучше отказаться! – предупредили в региональном МЧС.

Волна холода катится по Сибири и Дальнему Востоку, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальные холода ожидаются также в Якутии (до –52…–56 градусов) и Хабаровском крае (44–47 градусов ниже нуля). Похолодание не обойдёт стороной остров Сахалин, где будет преимущественно –27…–32 градуса. Температура в районе 34–39 градусов мороза ожидается в Приморье, тогда как Амурская область может «остывать» до –51 градуса. Похожая ситуация в Бурятии и в Забайкалье — около –42 и –50 градусов

- В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни, — подытожил Вильфанд.


погода

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