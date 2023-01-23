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В ДФО пресекли 19 тысяч нарушений в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых

В ДФО пресекли 19 тысяч нарушений в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых
Общество, 
Таковы данные за 2022 год

Органы прокуратуры в регионах Дальневосточного федерального округа в 2022 году пресекли более 19 тысяч нарушений законодательства в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 10 906 жителей Дальнего Востока на лекарственное обеспечение; они получили жизненно необходимые медицинские препараты и изделия. В аптечных учреждениях восполнен ассортимент лекарств. В Еврейской автономной области после вмешательства прокуратуры введено в эксплуатацию 23 единицы дорогостоящего медицинского оборудования.

По требованию надзорного ведомства в качестве меры государственной поддержки в округе 1 068 многодетным семьям предоставлены земельные участки. В Республике Саха (Якутия) – 319 семьям, Приморском крае – 270, Хабаровском крае – 245, Амурской области – 231.

Оказана помощь одиноким родителям на содержание их детей. Мерами прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства в деятельности судебных приставов – исполнителей. В счёт алиментных обязательств в рамках исполнения решений судов оплачено свыше 439 млн рублей.

Продолжена работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также лиц из их числа, 1 887 детей-сирот получили жилые помещения, 559 – жилищные сертификаты.

В рамках дополнительной социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот, которые принимали участие в специальной военной операции, в Бурятии упрощена и начала работать система получения жилищных сертификатов для указанной категории граждан.

прокуратура

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