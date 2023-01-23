Для этого не потребуется даже наличие собственного транспорта
С недавнего времени пациенты Тункинской центральной районной больницы с онкологической патологией могут пройти бесплатное обследование по полису ОМС в Центре ядерной медицины в Улан-Удэ. Договор о сотрудничестве между двумя организациями был заключен в декабре 2022 года.
Кроме того, руководство центра предоставляет автобус для доставки пациентов на обследование туда и обратно, рассказали сотрудники Тункинской ЦРБ.
По словам врачей, на сегодняшний день по этой договорённости прошли обследование более 50 тункинцев, больных раком.
- Надо сказать, что Центр ядерной медицины — это новые технологии и грандиозный проект. Очень важно, что теперь у наших пациентов есть возможность в ближайшей доступности вовремя поставить сложные диагнозы и выявить патологии, которые встречаются при онкологии. В случае заинтересованности в данных услугах, обращаться в ЦРБ, - отметили врачи.
Пациенты Тункинской больницы могут пройти бесплатное обследование в Центре ядерной медицины
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