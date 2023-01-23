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В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс

В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности

В Бурятии ударили сильнейшие морозы. По Прибайкалью и югу температура воздуха ночью опускалась до -40 градусов, по северу до -51.

Из-за этого дорожники усилили патрулирование федеральных трасс.

- Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию федеральных автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией ещё с прошлой недели переведены в режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В период непогоды мобилизована 102 единица спецтехники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба Управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Её дежурные координируют работу подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС, 62 видеокамер и 40 метеопостов.

В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру Управления: +7 (3012) 22-07-24.
Упрдор Южный Байкал федеральная трасса

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