Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод

Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
В последние дни в Бурятии воцарились сильные морозы. Утром 23 января столбик термометра в некоторых районах опустился до -45°С. А в Улан-Удэ из-за суровых холодов отменили занятия
в школах.
Вторжение арктического холода докатилось и до Баргузинского заповедника, который находится в Северо-Байкальском районе. На полевой базе «Давша» похолодало до -40, однако, по словам с, «это не предел». На священном озере даже «рвётся» лёд. На поверхности Байкала образовалась трещина шириной в три метра.
- Вроде бы успокоившийся Байкал опять тяжело вздохнул, заворочался и разорвал своё ледяное одеяло, – рассказал инспектор. – Конечно, лёд под усилившимся морозом сжимается и его рвёт. Чем сильнее будет мороз, тем шире будет становиться трещина.
Часть льда – от трещины к берегу – стоит на месте.
- А морская постоянно немного смещается, ломая образовавшийся тоненький ледок при сжатии или открывая узенькую полоску воды посередине – при растяжении, – отмечает госинспектор. – Появившуюся воду сразу замораживает. Мороз словно пытается хоть как-то починить испорченное одеяло батюшки-Байкала.
Морскую границу Баргузинского заповедника обозначили информационными аншлагами. Рыбакам и путешественникам посоветовали быть внимательнее и не нарушать её.
Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
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