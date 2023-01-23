Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод

Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд







Вторжение арктического холода докатилось и до Баргузинского заповедника, который находится в Северо-Байкальском районе. На полевой базе «Давша» похолодало до -40, однако, по словам с, «это не предел». На священном озере даже «рвётся» лёд. На поверхности Байкала образовалась трещина шириной в три метра.



- Вроде бы успокоившийся Байкал опять тяжело вздохнул, заворочался и разорвал своё ледяное одеяло, – рассказал инспектор. – Конечно, лёд под усилившимся морозом сжимается и его рвёт. Чем сильнее будет мороз, тем шире будет становиться трещина.







Часть льда – от трещины к берегу – стоит на месте.



- А морская постоянно немного смещается, ломая образовавшийся тоненький ледок при сжатии или открывая узенькую полоску воды посередине – при растяжении, – отмечает госинспектор. – Появившуюся воду сразу замораживает. Мороз словно пытается хоть как-то починить испорченное одеяло батюшки-Байкала.



Морскую границу Баргузинского заповедника обозначили информационными аншлагами. Рыбакам и путешественникам посоветовали быть внимательнее и не нарушать её.





