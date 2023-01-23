В Бурятии прокуратура выявила нарушение по нацпроекту «Культура»

Виновных привлекли к административной ответственности



В рамках реализации проекта в 2022 году капитально отремонтированы сельские дома культуры в сёлах Курумкан и Аргада Курумканского района Бурятии. работы проводились в рамках национального проекта «Культура».



Прокурорская проверка выявила, что вопреки закону о контрактной системе в сфере закупок должностными лицами администраций сельских поселений нарушены сроки размещения информации о заключении и исполнении контракта в Единой информационной системе в сфере закупок.



Главам муниципалитетов внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлению прокурора должностные лица сельских администраций привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ «Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информации и документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов», сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

