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На Байкале планируют испытать болид с инновационным двигателем

На Байкале планируют испытать болид с инновационным двигателем
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Отмечается, что гоночный автомобиль испытают в экстремальной гонке

Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство.

Это экологически чистый автомобиль. И для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих.

- Этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения. Москва становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электрического транспорта. Уже почти 40 компаний вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения. Среди участников этого кластера есть компании особой экономической зоны «Технополис Москва». Инвесторы вложили в производства ОЭЗ больше 87 млрд рублей. Город, в свою очередь, поддерживает предприятия льготами, - рассказал мэр Москвы. 
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