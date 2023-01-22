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Читинка украла у экс-супруга 2,7 млн

Читинка украла у экс-супруга 2,7 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина долгое время отрицала свою причастность к краже

В конце прошлого года в полицию в Чите обратился мужчина и сообщил о краже 2,7 млн рублей. Он рассказал, что наличные он всегда носил с собой в барсетке, готовясь к сделке с недвижимостью, и после визита к бывшей супруге деньги пропали.

В течение нескольких месяцев мужчина пытался убедить бывшую жену вернуть ему средства, однако она категорически отрицала свою причастность к краже.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере».

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось получить доказательства причастности 44-летней читинки к хищению крупной суммы денег. Под тяжестью предъявленных улик злоумышленница призналась в преступлении, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Часть украденных наличных изъята. Полицейские устанавливают имущество, которое было приобретено ею на чужие деньги, и принимают меры к возмещению ущерба потерпевшему.

кража

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