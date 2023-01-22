Читинка украла у экс-супруга 2,7 млн

Женщина долгое время отрицала свою причастность к краже



В конце прошлого года в полицию в Чите обратился мужчина и сообщил о краже 2,7 млн рублей. Он рассказал, что наличные он всегда носил с собой в барсетке, готовясь к сделке с недвижимостью, и после визита к бывшей супруге деньги пропали.



В течение нескольких месяцев мужчина пытался убедить бывшую жену вернуть ему средства, однако она категорически отрицала свою причастность к краже.



Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере».



- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось получить доказательства причастности 44-летней читинки к хищению крупной суммы денег. Под тяжестью предъявленных улик злоумышленница призналась в преступлении, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Часть украденных наличных изъята. Полицейские устанавливают имущество, которое было приобретено ею на чужие деньги, и принимают меры к возмещению ущерба потерпевшему.



