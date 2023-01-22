В Прибайкальском нацпарке на Малом Море провалился под лёд УАЗ

Водителю предстоит выплатить штраф за нарушение правил безопасности и понести ещё одно административное наказание, за нарушение режима особо охраняемых природных территорий
Первый провал автомобиля на льду Малого Моря Прибайкальского национального парка зафиксирован спасателями МЧС. К профессионалам обратились жители Слюдянского района, которые не могли вызволить свой автомобиль из глубокой трещины напротив Мухорского залива. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Провалившиеся объяснили спасателям, что знали об опасностях неокрепшего льда, но рассчитывали на своё везение.
Застрявший УАЗ спасатели вызволили, но на этом история с провалом не закончится: горе-водителю предстоит выплатить штраф за нарушение правил безопасности и понести ещё одно административное наказание, за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Акватория Малого Моря входит в состав Прибайкальского национального парка, для её посещения необходимо оформить специальное разрешение, которого у незадачливых ездоков не было.
Об опасностях неокрепшего льда в проливе Малое Море государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ежегодно предупреждают как местное население, так и посетителей национального парка. Накануне ими на льду были выставлены запрещающие аншлаги, в том числе в самых опасных местах пролива.
Водителю предстоит выплатить штраф за нарушение правил безопасности и понести ещё одно административное наказание, за нарушение режима особо охраняемых природных территорий
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