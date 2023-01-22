В Улан-Удэ работает выставка «Бабочки пушкинского детства»

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С 18 января в выставочной юрте Этнографического музея народов Забайкалья начала работать новая выставка из Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Здесь представлено около 500 бабочек, жуков и стрекоз.Интересную и подробную экскурсию по выставке провела Эржена Найданова, заведующая научным экспозиционным отделом Этнографического музея народов Забайкалья.- У нас открылась замечательная, практически летняя выставка «Бабочки пушкинского детства». Наш замечательный друг и партнёр - Государственный историко-литературный музей-заповедника Александра Сергеевича Пушкина - привёз замечательную выставку. Здесь в коллекции можно увидеть различных бабочек, которые присутствовали в жизни и детстве Александра Сергеевича Пушкина, и есть ещё блок, посвящённый экзотическим бабочкам, которые обитают в Эфиопии или же в тропиках. Именно детство ассоциируется у нас с бабочками, ведь их многие любят. Мы приглашаем посетить выставку бабочек, - рассказала музеевед.Предыстория появления выставки в Бурятии такова: летом 2022 года в Улан-Удэ прошла Первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока, и со всей России съехались представители из разных музеев. И одним из участников был директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина Александр Рязанов.- Мы познакомились с Александром Михайловичем, и он любезно нам предложил провести эту выставку у нас, тем более она «путешествует» по России. Она прибыла к нам из Иркутска, где экспонировалась долгое время. Сама выставка, конечно, уникальная. Она будет интересна не только детям, но и взрослым, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Выставка «Бабочки пушкинского детства» будет работать до конца февраля. Она будет работать со среды по воскресенье: с 09:00 до 17:30, сообщили в министерстве культуры республики.