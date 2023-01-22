Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство мужчины

По версии следствия, сельчанин произвёл не менее 24 выстрелов в потерпевшего



В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины.



По версии следствия, 34-летний житель района несколько лет назад незаконно купил у неустановленного лица автомат Калашникова и патроны, которые незаконно перевёз в село Багдарин и хранил до 2021 года.



В декабре 2021 года между мужчиной и некими гражданами возник конфликт. Последние требовали передать им помещение СТО, зарегистрированное на знакомого обвиняемого.



Позже сельчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружился автоматом Калашникова и решил встретиться с оппонентами для разговора. Поздним вечером приехал по адресу, где по его предположению они находились.



Потерпевший, увидев в руках жителя села автомат, попытался его разоружить, однако безуспешно. Тот произвёл не менее 24 выстрелов в потерпевшего, в результате чего мужчина умер в больнице спустя несколько дней.



Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Судебное заседание назначено на 30 января 2023 года, сообщили в суде.

