Подозреваемый сам сообщил о преступлении в полицию
21 января около 8 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Краснокаменске тела мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Следователи совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия. Установлена личность убитого, это местный житель 39 лет. На его теле следователи обнаружили колото-резаные ранения.
По подозрению в совершении преступления следователи задержали мужчину 1981 года рождения. По версии следствия, накануне подозреваемый в ходе совместного распития спиртного ударил ножом потерпевшего, отчего тот скончался на месте. Подозреваемый сам сообщил о преступлении в полицию.
- Следователи проводят необходимые для закрепления доказательств следственные действия. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и образца веществ. Назначены судебные экспертизы. Следователи предъявят задержанному мужчине обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Забайкалец во время застолья убил знакомого
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