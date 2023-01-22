За неделю жители Бурятии перечислили аферистам 3,5 млн



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 625 тысяч рублей.



В целях завладения средствами преступники использовали страницы соцсетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





Жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 января 2023 года стали 72 жителя республики (+33 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 15,2 млн рублей (+3,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.