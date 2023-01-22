Малогабаритные «однушки» в Улан-Удэ подорожали за год на 18%

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Средняя цена небольшой однокомнатной квартиры в городе – 3 млн



Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали годовую динамику цен на студии и небольшие квартиры до 32 кв. м на вторичном рынке в 70 крупнейших городах России. Оказалось, что в большинстве городов они выросли. При этом средняя площадь квартиры сократилась на 1 кв. м.



За минувший год квадратный метр малогабаритных квартир вырос в цене везде, кроме четырёх городов – Белгорода (–2,9%), Севастополя (–2,6%), Краснодара (–1,8%) и Москвы (–1,8%).



Больше всего подорожал «квадрат» квартир-невеличек в Кирове (+31,2%), Кемерово (+27%), Владикавказе (+25,5%), Рязани (+25%), Вологде (+23,7%), Ростове-на-Дону (+23,6%), Якутске (+23,5%), Челябинске (+23,4%), Барнауле (+23,4%) и Ставрополе (+23,1%).



Наименьший прирост показали Московская область (+2%), Санкт-Петербург (+3,4%), Тула (+3,6%), Владивосток (+4,5%), Хабаровск (+5,4%), Сочи (+6%), Симферополь (+6,2%), Череповец (+8%), Калининград (+8,5%) и Ижевск (+8,7%).



В среднем по всем городам квадратный метр квартиры до 32 кв. м стоит 102 545 рублей, за год он вырос на 12,7%.



Общая цена предложения выросла также во всех городах, кроме той же «великолепной четвёрки»: Севастополя (–3,8%), Краснодара (–2,4%), Москвы (–1,7%) и Белгорода (–1,4%).



Самый большой прирост цены среднего лота – в Кирове (+32,6%), Владикавказе (+26,5%), Рязани (+24,9%), Самаре (+23,7%), Кемерово (+22,9%), Ростове-на-Дону (+22,5%), Вологде (+22,3%), Ставрополе (+22,2%), Якутске (+22%) и Челябинске (+21,9%).



Небольшое увеличение цен произошло за год в Московской области (+1,6%), Туле (+3,2%), Хабаровске (+3,5%), Санкт-Петербурге (+4%), Сочи (+4,5%), Ижевске (+6,5%), Симферополе (+6,6%), Нижнем Новгороде (+7,2%), Череповце (+7,7%) и Калининграде (+7,8%).



В среднем по стране цена средней студии или маленькой «однушки» подросла на 11,9%, до 2 812 989 рублей.



Что касается Улан-Удэ, то в бурятской столице цена за квадратный метр в такой «однушке» - 105 450 рублей, прирост за 2022 год составляет 17,3%. Средняя цена подобной квартиры в городе – 3 031 917 рублей, прирост за 2022 год составил 18,4%.



- Средняя площадь квартиры-малогабаритки, предлагаемой к продаже, за год сократилась с 28 до 27 кв. м. Поскольку в новостройках в последние годы площади квартир уменьшались, то при переходе их на регулярный рынок средний размер жилья упал и тут, – говорит Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир». – Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остаётся сравнительно высоким – их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду. Однако большого роста цен на них в 2023 году мы не ждём, так как на «вторичке» нет льготного ипотечного кредитования.





