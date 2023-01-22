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В Улан-Удэ представят спектакль по мотивам известной сказки Андерсена

В Улан-Удэ представят спектакль по мотивам известной сказки Андерсена
Общество,  Фото:pixabay.com
Спектакль создан при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины»

26 и 27 января театр кукол «Ульгэр» представит спектакль «Дюймовочка или Колыбельная для мамы»

Спектакль создан по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена. Классический сюжет сказки остался неизменным, но как говорит режиссёр спектакля Андрей Князьков: «Это уже не просто сказка, это гимн большой материнской любви. Дюймовочка – это прежде всего история дочки и её большого пути домой, к маме».

- Ульгэр представит красивую, интересную, поучительную историю о том, как доброта и вера в лучшее помогают обрести счастье и научат не сдаваться, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева

Сказка о необыкновенной маленькой девочке и её невероятных приключениях переносит в волшебный мир доброты, сострадания и отзывчивости.

Спектакль создан при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».

Возрастное ограничение 6+
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