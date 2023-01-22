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Житель Бурятии требовал 3 млн за незаконное уголовное преследование

Житель Бурятии требовал 3 млн за незаконное уголовное преследование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина рассказал, что из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности испытывал длительные депрессивные переживания

Кяхтинским районным судом было рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

Житель региона рассказал, что в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности и незаконным применением в отношении него электронного браслета он испытывал нравственные и физические страдания, длительные личные депрессивные переживания.

Мужчина просил суд взыскать с федерального министерства в его пользу компенсацию морального вреда - 3 млн рублей.

- Суд учёл установленные фактические обстоятельства, принял во внимание степень и характер нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями истца, тяжесть преступлений, объём и длительность уголовного преследования по двум уголовным делам, в том числе продолжительность судопроизводства, учитывая причины нарушений прав истца в связи с назначением приговором суда дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которое в последующем было отменено, и фактический период такого нарушения, а также период использования стационарного контрольного устройства и модернизированного электронного браслета при отсутствии каких-либо значительных негативных последствий от нарушенных прав, а также требования разумности и справедливости, - отметили в суде.

В итоге суд определил к взысканию с Российской Федерации в лице министерства финансов за счёт госказны сумму в 50 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, представитель ответчика и истец подали апелляционные жалобы.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. 
суд

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