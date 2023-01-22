Житель Бурятии требовал 3 млн за незаконное уголовное преследование

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина рассказал, что из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности испытывал длительные депрессивные переживания



Кяхтинским районным судом было рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.



Житель региона рассказал, что в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности и незаконным применением в отношении него электронного браслета он испытывал нравственные и физические страдания, длительные личные депрессивные переживания.



Мужчина просил суд взыскать с федерального министерства в его пользу компенсацию морального вреда - 3 млн рублей.



- Суд учёл установленные фактические обстоятельства, принял во внимание степень и характер нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями истца, тяжесть преступлений, объём и длительность уголовного преследования по двум уголовным делам, в том числе продолжительность судопроизводства, учитывая причины нарушений прав истца в связи с назначением приговором суда дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которое в последующем было отменено, и фактический период такого нарушения, а также период использования стационарного контрольного устройства и модернизированного электронного браслета при отсутствии каких-либо значительных негативных последствий от нарушенных прав, а также требования разумности и справедливости, - отметили в суде.



В итоге суд определил к взысканию с Российской Федерации в лице министерства финансов за счёт госказны сумму в 50 тысяч рублей.



Не согласившись с решением, представитель ответчика и истец подали апелляционные жалобы.



Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

