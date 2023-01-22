На крайнем севере сегодня до -39
По данным синоптиков, в Бурятии прогнозируется ухудшение погоды: 21-24 января местами ожидаются сильные морозы до минус 45 и ниже, по северу до минус 50 и ниже.
Сегодня, 22 января, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы. Ветер северо-западный, днём местами 7-12 м/с.
Температура днём -28,-33, местами до -23, по крайнему северу -34,-39.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -28,-30.
В Бурятии сегодня морозная погода
Общество, Фото:
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