В Бурятии сегодня морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На крайнем севере сегодня до -39



По данным синоптиков, в Бурятии прогнозируется ухудшение погоды: 21-24 января местами ожидаются сильные морозы до минус 45 и ниже, по северу до минус 50 и ниже.



Сегодня, 22 января, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы. Ветер северо-западный, днём местами 7-12 м/с.



Температура днём -28,-33, местами до -23, по крайнему северу -34,-39.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -28,-30.

