Сотрудники ведомства не в первый раз оказывают материальную помощь
Госстройжилнадзор Бурятии оказал помощь землякам-военнослужащим. Сотрудники ведомства собрали деньги и закупили инструменты и оборудование. Они были переданы в одну из воинских частей Бурятии для отправки бойцам, которые участвуют специальной военной операции.
Госстройжилнадзор не в первый раз собирает средства в поддержку военнослужащим. Осенью и зимой прошлого года средства перечисляли на счёт специализированного фонда. У одной из служащих ведомства супруг принимает участие в СВО, поэтому появилась возможность выяснить, что требуется бойцам в настоящий момент. Закупленные тепловые пушки и инструменты были лично переданы в войсковую часть.
- Мы благодарим вашу службу за адресную, конкретную помощь, - сказал представитель военчасти.
Госстройжилнадзор Бурятии закупил оборудование для военнослужащих
Общество, Фото:
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