Госстройжилнадзор Бурятии закупил оборудование для военнослужащих

Общество, Фото: Госстройжилнадзор Бурятии

Сотрудники ведомства не в первый раз оказывают материальную помощь



Госстройжилнадзор Бурятии оказал помощь землякам-военнослужащим. Сотрудники ведомства собрали деньги и закупили инструменты и оборудование. Они были переданы в одну из воинских частей Бурятии для отправки бойцам, которые участвуют специальной военной операции.



Госстройжилнадзор не в первый раз собирает средства в поддержку военнослужащим. Осенью и зимой прошлого года средства перечисляли на счёт специализированного фонда. У одной из служащих ведомства супруг принимает участие в СВО, поэтому появилась возможность выяснить, что требуется бойцам в настоящий момент. Закупленные тепловые пушки и инструменты были лично переданы в войсковую часть.



- Мы благодарим вашу службу за адресную, конкретную помощь, - сказал представитель военчасти.





