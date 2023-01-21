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Госстройжилнадзор Бурятии закупил оборудование для военнослужащих

Госстройжилнадзор Бурятии закупил оборудование для военнослужащих
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор Бурятии
Сотрудники ведомства не в первый раз оказывают материальную помощь

Госстройжилнадзор Бурятии оказал помощь землякам-военнослужащим. Сотрудники ведомства собрали деньги и закупили инструменты и оборудование. Они были переданы в одну из воинских частей Бурятии для отправки бойцам, которые участвуют специальной военной операции.

Госстройжилнадзор не в первый раз собирает средства в поддержку военнослужащим. Осенью и зимой прошлого года средства перечисляли на счёт специализированного фонда. У одной из служащих ведомства супруг принимает участие в СВО, поэтому появилась возможность выяснить, что требуется бойцам в настоящий момент. Закупленные тепловые пушки и инструменты были лично переданы в войсковую часть.

- Мы благодарим вашу службу за адресную, конкретную помощь, - сказал представитель военчасти.


госстройнадзор

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