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Забайкальские лучники завоевали медали на Кубке России

Забайкальские лучники завоевали медали на Кубке России
Общество,  Фото:федерация стрельбы из лука
Соревнования среди лиц с ПОДА проходили в Орле

Забайкальские спортсмены приняли участие в Кубке России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в городе Орёл. Представляли регион пять человек, включая двоих дебютантов. Паралимпийцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

По итогам выступлений в личном зачёте серебро взяла Татьяна Жалсабон. В финале она встретилась со спортсменкой из Краснодарского края. Бронзовую медаль завоевал Кирилл Смирнов.

Женская сборная в составе Татьяны Жалсабон и Ксении Номоконовой тоже завоевала бронзу в командном первенстве. Мужская сборная в составе Кирилла Смирнова и Дондока Болотова завоевала серебряную медаль в финале со сборной Бурятии, сообщает министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край лучники

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