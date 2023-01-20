Забайкальские лучники завоевали медали на Кубке России

Общество, Фото: федерация стрельбы из лука

Соревнования среди лиц с ПОДА проходили в Орле



Забайкальские спортсмены приняли участие в Кубке России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в городе Орёл. Представляли регион пять человек, включая двоих дебютантов. Паралимпийцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали.



По итогам выступлений в личном зачёте серебро взяла Татьяна Жалсабон. В финале она встретилась со спортсменкой из Краснодарского края. Бронзовую медаль завоевал Кирилл Смирнов.



Женская сборная в составе Татьяны Жалсабон и Ксении Номоконовой тоже завоевала бронзу в командном первенстве. Мужская сборная в составе Кирилла Смирнова и Дондока Болотова завоевала серебряную медаль в финале со сборной Бурятии, сообщает министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

