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В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающим супругам

В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающим супругам
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Машина семейной пары сломалась на морозе

Ночью 11 января старшие инспекторы дорожно-патрульной службы Дмитрий Пышный и Сергей Краснопеев на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области заметили автомобиль, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Выяснилось, что водитель Skoda Rapid вместе с женой ехали из Саянска в Иркутск. В какой-то момент автомобиль сломался, и супруги были вынуждены остановиться.

В регионе стоит морозная погода, пара сильно замёрзла. Госавтоинспекторы пересадили супругов в патрульную машину и остановили попутный транспорт. С помощью неравнодушного водителя удалось отбуксировать неисправный автомобиль в ближайший населённый пункт, где и устранили неисправность.

- Гости из Иркутска выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции и в безопасности добрались домой на своём автомобиле, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
ГИБДД

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