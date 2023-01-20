В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающим супругам

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Машина семейной пары сломалась на морозе



Ночью 11 января старшие инспекторы дорожно-патрульной службы Дмитрий Пышный и Сергей Краснопеев на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области заметили автомобиль, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.



Выяснилось, что водитель Skoda Rapid вместе с женой ехали из Саянска в Иркутск. В какой-то момент автомобиль сломался, и супруги были вынуждены остановиться.



В регионе стоит морозная погода, пара сильно замёрзла. Госавтоинспекторы пересадили супругов в патрульную машину и остановили попутный транспорт. С помощью неравнодушного водителя удалось отбуксировать неисправный автомобиль в ближайший населённый пункт, где и устранили неисправность.



- Гости из Иркутска выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции и в безопасности добрались домой на своём автомобиле, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

