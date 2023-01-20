Из-за сильных морозов энергетики в Улан-Удэ перешли на повышенную готовность

ТЭЦ и котельные сейчас проходят пик нагрузок
В последние дни в Бурятии воцарились сильные морозы, которые продержатся
и все выходные. Все энергетические объекты в Улан-Удэ сейчас проходят пик зимних нагрузок. Температурный режим работы городских ТЭЦ и котельных отвечает заданным диспетчерским параметрам.
- Температура теплоносителя, подаваемого в тепловые сети, соответствует нормам подачи при установившейся температуре наружного воздуха, – рассказали в министерстве транспорта и энергетики Бурятии.
Улан-Удэнские ТЭЦ-1 иТЭЦ-2 и Тимлюйская ТЭЦ работают в штатном режиме. Там сформировали достаточный запас топлива и материалов. Персонал находится в режиме повышенной готовности.
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