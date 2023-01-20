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В Улан-Удэ увековечили память героически погибшего прапорщика милиции

В Улан-Удэ увековечили память героически погибшего прапорщика милиции
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас парня

Сегодня, 19 января, в республиканской кадетской школе-интернате в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о своём выпускнике – дважды кавалере ордена Мужества прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве. Он погиб в 2005 году, ценой своей жизни спася парня от наезда автомобиля.

В церемонии мемориальной доски приняли участие руководство управления вневедомственной охраны Росгвардии, представители мэрии Улан-Удэ, администрации школы, родные, коллеги и друзья.


- 18 лет нет с нами нашего сослуживца Мункуева Шагдара Александровича. Он пришёл на службу в 1996 году. За девять лет был дважды награжден высокими государственными наградами – орденами Мужества. Он погиб в мирное время, проявив самоотверженность и мужество, до конца выполнив свой долг, - подчеркнул начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.

Директор республиканской школы-интерната Вячеслав Чернинов отметил, что «этот пример героизма, мужества, верности долгу, присяге и клятве очень важен и для нас, и для подрастающего поколения».



От лица родственников выступил сын Шагдара Мункуева – сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Эрдэм Мункуев:

- Мне было 13 лет, когда его не стало. Отец запомнился мне человеком дела, добрым, мудрым. От всей нашей семьи хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в увековечивании памяти. Учащимся желаю быть справедливыми, верными родине, пусть мужество и отвага помогут вам преодолеть все препятствия.


Под оружейные залпы салютной группы торжественно открыли мемориальную доску, собравшиеся почтили память Шагдара Мункуева минутой молчания. В завершение мероприятия участники возложили к мемориальной плите живые цветы.



В истории вневедомственной охраны Бурятии в разные годы при исполнении служебного долга погибли шесть человек. Память о них увековечена в памятниках, мемориальных плитах, названиях улиц.

Справка:

Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района г. Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награждён орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.

Вечером 27 ноября 2005 года в посёлке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда Мункуев получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.

В январе 2020 года в республиканской кадетской школе-интернате открыли парту героя с размещённой на ней информацией о Шагдаре Мункуеве.
Росгвардия мемориальная доска вневедомственная охрана

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