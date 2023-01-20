В Читы повысили температуру теплоносителя из-за морозов

Температуру повысили до 120 градусов



В Чите в связи с наступлением устойчивых морозов энергетики ПАО «ТГК-14» повышают температуру сетевой воды, отпускаемой со станций на нужды отопления, до 120 градусов. Это позволит обеспечить комфортную температуру в жилых домах, социальных и прочих объектах города.



- Включено дополнительное оборудование на Читинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, теплоноситель подаётся в соответствии с температурным графиком, - сообщил и.о. исполнительного директора-главного инженера ПАО «ТГК-14» Михаил Орлов.



Персонал и энергообъекты ТГК-14 в Чите работают в режиме пиковых зимних нагрузок, начиная с 20 января. Пиковые нагрузки – это период, когда в город приходят самые сильные морозы. ТЭЦ и котельные работают на максимум выработки электрической и тепловой энергии, тепловые сети также несут повышенную нагрузку.



Специалисты осуществляет постоянные обходы тепловых сетей и осмотры оборудования ТЭЦ и котельных, налажено взаимодействие всех ответственных служб. Также проводятся инструктажи для предупреждения внештатных ситуаций. Все параметры регулируются плавно во избежание нештатных ситуаций. В 2022 году пиковые нагрузки пришлись также на середину января в крещенские морозы, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



В связи с увеличением температуры теплоносителя, циркулирующего по трубопроводам, энергетики призывают жителей быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер и напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах и помещениях напрямую зависит и от выполнения управляющими компаниями и ТСЖ своих обязанностей по содержанию многоквартирных жилых домов.



