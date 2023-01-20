Сегодня, 20 января, в улан-удэнском микрорайоне Батарейка инспекторы государственного пожарного надзора совместно с активистами движения «Молодёжка ОНФ» провели профилактический рейд в жилом секторе.В квартирах с центральным отоплением жильцам напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, а в домах с печным отоплением о недопустимости перекала печей.- В связи со значительным понижением температуры на территории Бурятии, отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ было принято решение провести внеплановые профилактические мероприятия. Часто для обогрева жилья люди оставляют электрообогревающие устройства без присмотра либо под присмотром детей, из-за чего происходят возгорания, - отметил старший инспектор ОНПДР г. Улан-Удэ Иван Шишмарёв.Как поделилась жительница квартиры по улице Пятницкой, такие рейды необходимы, особенно в частном секторе.- Обязательно слежу за топкой печи, всегда рядом. Бывают же люди халатно относятся, печку и обогреватели оставляют без присмотра, - сказала горожанка.С начала года в Улан-Удэ произошло 19 пожаров, из которых 9 произошло из-за отопительных печей и 3 при эксплуатации электрообогревателей.Сотрудники МЧС России напоминают населению быть бдительными и внимательными в быту.