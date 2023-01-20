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С начала года в Улан-Удэ произошло 19 пожаров

С начала года в Улан-Удэ произошло 19 пожаров
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Жителям частного сектора напомнили о пожарной безопасности

Сегодня, 20 января, в улан-удэнском микрорайоне Батарейка инспекторы государственного пожарного надзора совместно с активистами движения «Молодёжка ОНФ» провели профилактический рейд в жилом секторе.

В квартирах с центральным отоплением жильцам напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, а в домах с печным отоплением о недопустимости перекала печей.

- В связи со значительным понижением температуры на территории Бурятии, отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ было принято решение провести внеплановые профилактические мероприятия. Часто для обогрева жилья люди оставляют электрообогревающие устройства без присмотра либо под присмотром детей, из-за чего происходят возгорания, - отметил старший инспектор ОНПДР г. Улан-Удэ Иван Шишмарёв.



Как поделилась жительница квартиры по улице Пятницкой, такие рейды необходимы, особенно в частном секторе.

- Обязательно слежу за топкой печи, всегда рядом. Бывают же люди халатно относятся, печку и обогреватели оставляют без присмотра, - сказала горожанка.

С начала года в Улан-Удэ произошло 19 пожаров, из которых 9 произошло из-за отопительных печей и 3 при эксплуатации электрообогревателей.

Сотрудники МЧС России напоминают населению быть бдительными и внимательными в быту. 
пожарная безопасность МЧС

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