Полицейские Бурятии встретились с будущими кинологами и ветеринарами

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские посетили Бурятский аграрный колледж имени Ербанова. Перед студентами факультетов ветеринарии и кинологии выступил заместитель начальника ЦКС МВД по Бурятии Александр Ринчинов. Майор полиции рассказал ребятам об особенностях службы и питомцах Центра, которые служат с полицейскими. А поскольку на мероприятии присутствовали старшекурсники, кинолог подробно объяснил им условия поступления на службу в органы внутренних дел.Старший инспектор-кинолог Татьяна Атутова рассказала студентам особенности воспитания и содержания разных пород служебных собак. Ребята задавали много вопросов о дрессировке, питании и лечении животных, на которые получили исчерпывающие ответы.Затем собравшимся представилась возможность лично убедиться в выучке и служебных навыках полицейской собаки. Немецкая овчарка Ешка без труда по следовому запаху отыскала предложенный ей ребятами предмет. Кроме того, кинолог со своим питомцем продемонстрировали собравшимся команды, которым обучена собака. На прощание ребята с нескрываемым удовольствием гладили Ешку, которая терпеливо позволяла им это сделать.Кроме того, сотрудники управления по работе с личным составом регионального МВД провели для ребят уникальную спортивную эстафету. В начале состязания студенты разделились на две команды – ветеринары и кинологи.Соревнования проходили в несколько этапов: эстафета, силовой подход и дартс.Особенно понравились ребятам необычные задания эстафеты, в которых они в средствах индивидуальной защиты выполняли различные задания с мячом. Игра была настолько азартной, что даже болельщики не могли усидеть на скамейках, а подбегали и всячески поддерживали свои команды.Затем студентам было предложено показать свою силу и выносливость. Мальчики состязались в отжимании, а девочки выполняли упражнение на пресс. Наибольшее количество очков принесли своей команде кинологов студенты 4 курса Данил и Анна.В завершение мероприятия сотрудники полиции напомнили ребятам о необходимости занятий спортом и пользе здорового образа жизни и пожелали им отличной учёбы. Студенты, в свою очередь поблагодарили стражей порядка за интересную встречу и позитивный настрой, сообщает пресс-службе МВД по Бурятии.