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Дома в Новом Зелёном в Улан-Удэ будут готовы не раньше конца марта

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Отставание от графика работ произошло из-за дефицита рабочей силы

В Улан-Удэ завершается строительство четырёх многоквартирных домов в микрорайоне Новый Зелёный. Сюда переселят почти 1000 горожан, которые сейчас проживают в аварийном жилье, сообщает комитет по строительству администрации города.

В мэрии пояснили, что в связи с дефицитом рабочей силы произошло отставание от первоначального срока сдачи домов в эксплуатацию и переселения. Сейчас срок сдачи в эксплуатацию продлён до 31 марта.

- Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы ускорить процесс работ. Сейчас на объекте работают 145 человек, основные общестроительные мероприятия выполнены, общая готовность – 85 процентов. После сдачи объекта проведём встречу с жителями, экскурсию по квартирам, после чего будем заключать договора социального найма. Все четыре дома будут сдаваться в эксплуатацию одновременно – сейчас у нас наиболее высокая готовность у второго и первого домов, - рассказал заместитель председателя комитета по строительству Максим Большаков.


Во все четыре дома подано отопление, есть электричество, проведены сети водоснабжения и канализация. Завершаются работы по утеплению и отделке фасада. Проведено благоустройство – территория рядом с домом заасфальтирована, уложена брусчатка.

В первом и втором доме уже уложены полы, есть обои, плитка, завершаются сантехнические работы. В двух других домах отделочные работы идут полном ходом. После того, как все дома будут полностью готовы для сдачи, в квартирах установят санфаянс.



Строительство идёт в рамках третьего этапа республиканской и муниципальной адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года».
строительство жилье

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