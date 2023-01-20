В Улан-Удэ за день переловили полтора десятка бездомных собак

Горожан просят не подкармливать бродячих животных
В трёх микрорайонах Улан-Удэ – Аршан, Шишковка и Лысая гора – за день отловили 16 беспризорных собак. Во время рейда мобильные группы обследовали 152 домовладения. На местных жителей, которые нарушили правила регистрации и выгула своих питомцев, составили шесть протоколов, сообщили в комитете городского хозяйства.
Жителей столицы Бурятии убедительно призвали не подкармливать бродячих животных в определённом месте.
- Собаки, сбившись в стаи, начинают считать территорию своей и защищают её. Просим сообщать о бездомных собаках в службы отлова. Их поймаю и доставят в приют, – отметил и. о. начальника отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.
В мобильном пункте, который развернули на улице Чертенкова, 100, ветеринары привили от бешенства трёх и зарегистрировали четырёх псов. С детьми, посещающими садики «Ромашка», «Рябинушка» и «Родничок», а также в дошкольном отделении СОШ № 48 и учениками школ № 1, 13, 48 и 58 провели профилактические беседы об ответственном обращении с животными.
Подготовка к нему уже началась
Горожан просят не подкармливать бродячих животных
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