В Чите пройдёт «Спортивная студенческая ночь»

Гостей ожидают мастер-классы
Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдёт 25 января в Чите с 20:00 до 22:00 в ледовом дворце.
- Гостей ожидают мастер-классы и показательные выступления тренеров по фигурному катанию, эстафеты по хоккею, а также массовое катание и дискотека на льду, — рассказали организаторы.
При предъявлении студенческого билета прокат коньки бесплатный, кроме того вы также можете взять и собственные.
Справка:
Татьянин день, который отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днём, в те времена он назывался Днём основания Московского университета.
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