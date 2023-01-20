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В Чите пройдёт «Спортивная студенческая ночь»

В Чите пройдёт «Спортивная студенческая ночь»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Гостей ожидают мастер-классы

Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдёт 25 января в Чите с 20:00 до 22:00 в ледовом дворце.

- Гостей ожидают мастер-классы и показательные выступления тренеров по фигурному катанию, эстафеты по хоккею, а также массовое катание и дискотека на льду, — рассказали организаторы.

При предъявлении студенческого билета прокат коньки бесплатный, кроме того вы также можете взять и собственные.

Справка:

Татьянин день, который отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днём, в те времена он назывался Днём основания Московского университета.

Возрастное ограничение 16+




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