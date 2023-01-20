Проверка состоится в Железнодорожном районе
Сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике иных нарушений ПДД. В Железнодорожном районе будут выставлены дополнительные экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
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