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На севере Бурятии температура опускалась ниже 50 градусов

На севере Бурятии температура опускалась ниже 50 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сохраняется морозная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, по южной половине местами небольшой снег, по северной половине без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка.

Температура ночью -32,-37, местами -26,-31, по Прибайкалью и югу при снеге -21,-26, по северу до -51, днём -25,-30, местами до -19, по крайнему северу -33,-38.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -24,-26.
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