Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе

Руки распускают и их коллеги, и начальство
После пандемии коронавируса жительницы бурятской столицы стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob во время опроса, который продолжался с 10 по 18 января.
При этом 9% работающих улан-удэнок признались, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны руководства, а 12% – от сослуживцев. Среди мужчин таковых 4% и 6% соответственно.
Два с половиной года назад, в разгар пандемии COVID-19 и массового перехода на удалёнку, харассмента в трудовых коллективах было меньше, констатируют в SuperJob.
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