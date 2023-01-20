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Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе

Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Руки распускают и их коллеги, и начальство

После пандемии коронавируса жительницы бурятской столицы стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob во время опроса, который продолжался с 10 по 18 января.

При этом 9% работающих улан-удэнок признались, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны руководства, а 12% –  от сослуживцев. Среди мужчин таковых 4% и 6% соответственно.

Два с половиной года назад, в разгар пандемии COVID-19 и массового перехода на удалёнку, харассмента в трудовых коллективах было меньше, констатируют в SuperJob. 
работа коронавирус

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