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В Бурятии накаляются споры вокруг отмены уроков в школах

В Бурятии накаляются споры вокруг отмены уроков в школах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей пригородного района возмутило, что их детей отправили на занятия в мороз

В Бурятии не утихает недовольство из-за занятий в школах даже в сильные холода. На прошлой неделе недовольство высказывали улан-удэнцы, а на этот раз возмущение выразили жители пригородного села Нижняя Иволга. Утром в населённом пункте было 35 градусов ниже нуля. Однако учителя сказали родителям ориентироваться на «бегущую строку» на одном из местных телеканалов, хотя там размещают информацию о температуре в Улан-Удэ, а не в пригородном районе.
 
- У нас разница в 3-5°. Естественно, занятия в школе не отменили. Но в каждом районе, селе – своя температура. Дети – те, кто на машине, конечно, уроки не пропускают. А мы вынуждены идти туда по такому морозу, – пожаловались сельчане в группе «Иволга-инфо».

Директор Нижне-Иволгинской СОШ Семён Галданов напомнил, при какой температуре дети не идут на уроки и где лучше узнавать, сколько градусов за окном. Родителям в очередной раз посоветовали использовать данные на шесть часов утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй. При этом нужно пользоваться информацией Росгидромета, а не из Интернета.

Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда детей. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.

- С детьми, которые пришли в школу день отмены уроков из-за погодных условий, организовываются занятия. После их окончания отправка несовершеннолетних домой согласовывается с родителями, – пояснил начальник хозяйственно-технического отдела районного управления образования Чингис Будаев.

По его словам, руководитель образовательной организации «несёт персональную ответственность за своевременное оповещение детей и родителей об отмене занятий и «за организацию учебного процесса при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях».

морозы отмена занятий в школах

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