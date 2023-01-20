В Бурятии накаляются споры вокруг отмены уроков в школах

Жителей пригородного района возмутило, что их детей отправили на занятия в мороз







- У нас разница в 3-5°. Естественно, занятия в школе не отменили. Но в каждом районе, селе – своя температура. Дети – те, кто на машине, конечно, уроки не пропускают. А мы вынуждены идти туда по такому морозу, – пожаловались сельчане в группе «Иволга-инфо».



Директор Нижне-Иволгинской СОШ Семён Галданов напомнил, при какой температуре дети Директор Нижне-Иволгинской СОШ Семён Галданов напомнил, при какой температуре дети не идут на уроки и где лучше узнавать, сколько градусов за окном. Родителям в очередной раз посоветовали использовать данные на шесть часов утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй. При этом нужно пользоваться информацией Росгидромета, а не из Интернета.



Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда детей. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.



- С детьми, которые пришли в школу день отмены уроков из-за погодных условий, организовываются занятия. После их окончания отправка несовершеннолетних домой согласовывается с родителями, – пояснил начальник хозяйственно-технического отдела районного управления образования Чингис Будаев.



По его словам, руководитель образовательной организации «несёт персональную ответственность за своевременное оповещение детей и родителей об отмене занятий и «за организацию учебного процесса при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях».



