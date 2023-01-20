В столице Бурятии появились «электрососны»

На необычное дерево наткнулись общественники
Представители регионального отделения Народного фронта рассказали о странной конструкции, которую увидели в Улан-Удэ. Это живое дерево с подключенными к нему проводами. Общественники уже придумали для него название.
- Мы назвали это сооружение «электрососной». Вот такая электропроводка. В октябре мы были здесь во время сильного ветра и заметили, насколько ненадёжен такой способ крепления – сосна вместе с проводами сильно шаталась на ветру, – подчеркнули активисты Народного фронта.
Однако люди, по их словам, живут рядом с такими сооружениями – и пока, к счастью, без серьёзных происшествий. Общественники предположили, что увешанная проводами сосна может «забирать» электричество, за которое приходится платить местным жителям.
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