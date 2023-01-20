В Бурятии дети кормят и наблюдают за птичками

В Баргузинском районе Бурятии участники школьного лесничества «Друзья леса» развешали новые кормушки, сделанные своими руками.- Зимой птицам приходится очень трудно, потому что холодно, много снега и мало корма. Мы с ребятами каждый год изготавливаем кормушки и развешиваем их не только на территории школы, но и дома. Также мы планируем сделать для птичек козинаки – это смесь из круп и орехов, залитая пищевым желатином, - рассказала руководитель школьного лесничества Дина Ахмадулина.Юные лесники тщательно готовились к прилёту пернатых друзей и заранее подготовили для них корм: семечки подсолнечника и тыквы, крупы и сушёные ягоды.- Нам очень нравится наблюдать за птичками. Чаще всего к нашим кормушкам прилетают синички, воробьи и свиристели, но надеемся, что в скором времени прилетят и другие крохи, - с улыбкой рассказали юные лесники.В акции «Покорми птиц зимой», которая призвана помочь зимующим птичкам, принимают учащиеся школ во всей республике. Основная цель акции – воспитание бережного отношения к природе и животным, а также прививание экологического воспитания, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.