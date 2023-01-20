Дети каждую зиму заботятся о пернатых
В Баргузинском районе Бурятии участники школьного лесничества «Друзья леса» развешали новые кормушки, сделанные своими руками.
- Зимой птицам приходится очень трудно, потому что холодно, много снега и мало корма. Мы с ребятами каждый год изготавливаем кормушки и развешиваем их не только на территории школы, но и дома. Также мы планируем сделать для птичек козинаки – это смесь из круп и орехов, залитая пищевым желатином, - рассказала руководитель школьного лесничества Дина Ахмадулина.
Юные лесники тщательно готовились к прилёту пернатых друзей и заранее подготовили для них корм: семечки подсолнечника и тыквы, крупы и сушёные ягоды.
- Нам очень нравится наблюдать за птичками. Чаще всего к нашим кормушкам прилетают синички, воробьи и свиристели, но надеемся, что в скором времени прилетят и другие крохи, - с улыбкой рассказали юные лесники.
В акции «Покорми птиц зимой», которая призвана помочь зимующим птичкам, принимают учащиеся школ во всей республике. Основная цель акции – воспитание бережного отношения к природе и животным, а также прививание экологического воспитания, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии дети кормят и наблюдают за птичками
Общество, Фото:
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