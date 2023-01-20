В Бурятии восстанавливают хрустальный иконостас

Этот собор в Кяхте является уникальным архитектурным и историческим памятником. Проект разработал московский архитектор Григорий Герасимов. Первый камень заложили 1 июня 1830 года. К строительству даже привлекали итальянских мастеров.



Освящение храма состоялось 13 октября 1838-го. В 30-е годы прошлого века он был почти полностью разрушен и разграблен, но к 2011 году в церковь вдохнули новую жизнь. Сейчас предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства – её иконостасы.



- В своё время проект хрустального иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова разработал известный архитектор Иркутской губернии Александр Разгильдеев, – Освящение храма состоялось 13 октября 1838-го. В 30-е годы прошлого века он был почти полностью разрушен и разграблен, но к 2011 году в церковь вдохнули новую жизнь. Сейчас предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства – её иконостасы.- В своё время проект хрустального иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова разработал известный архитектор Иркутской губернии Александр Разгильдеев, – рассказали ранее в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. – Об устройстве и богатстве роскошного двухъярусного иконостаса сегодня можно судить по сохранившимся в фондах Кяхтинского краеведческого музея фотографиям и отзывам современников.



Между хрустальными колоннами в арочных нишах располагались иконы. Ажурные Царские врата были выполнены из серебра. Богатая резьба, оттенённая мерцанием позолоты, игра света хрустальных колонн – всё это имело огромное значение в создании великолепного убранства храма.

