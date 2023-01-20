В Бурятии восстанавливают хрустальный иконостас

Отреставрировать осталось 19 колонн
Восстанавливать колонны начали прошлой весной. Тогда в бывшем купеческом городе стартовал проект «Хрустальный иконостас – историческая гордость золотого века Кяхты». Верующие могут внести пожертвования. Сделать это предлагают в иконных лавках обеих Кяхтинских церквей или же перевести посильную сумму на номер, привязанный к мобильному банку протоиерея Олега Матвеева (8-914-844-92-14) или на карту по номеру 8-924-652-50-18 (получатель – Анна Николаевна Петрова) с пометкой «на бочонок» или «на иконостас Воскресенской церкви», сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Этот собор в Кяхте является уникальным архитектурным и историческим памятником. Проект разработал московский архитектор Григорий Герасимов. Первый камень заложили 1 июня 1830 года. К строительству даже привлекали итальянских мастеров.
Освящение храма состоялось 13 октября 1838-го. В 30-е годы прошлого века он был почти полностью разрушен и разграблен, но к 2011 году в церковь вдохнули новую жизнь. Сейчас предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства – её иконостасы.
- В своё время проект хрустального иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова разработал известный архитектор Иркутской губернии Александр Разгильдеев, – рассказали ранее в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. – Об устройстве и богатстве роскошного двухъярусного иконостаса сегодня можно судить по сохранившимся в фондах Кяхтинского краеведческого музея фотографиям и отзывам современников.
Между хрустальными колоннами в арочных нишах располагались иконы. Ажурные Царские врата были выполнены из серебра. Богатая резьба, оттенённая мерцанием позолоты, игра света хрустальных колонн – всё это имело огромное значение в создании великолепного убранства храма.