В Бурятии запретили эксплуатацию туристического самолёта

Воздушное судно эксплуатировалось без согласования плана полёта



Бурятской транспортной прокуратурой выявлены факты неправомерной эксплуатации двумя жителями Новосибирска воздушного судна Як-18ТГО.



Установлено, что на самолёте, не предназначенном для перевозки пассажиров, осуществлялись полёты в районе посёлок Аршан Тункинского района Бурятия, предлагались ознакомительные полёты на Байкале. Кроме того, в интернете размещалась информация с предложением возможности самостоятельного управления воздушным судном.



При этом самолёт эксплуатировался без согласования плана полёта с органом, осуществляющим организацию воздушного движения, в отсутствие действующего сертификата лётной годности, что создавало реальную угрозу безопасности полётов.



- По иску транспортного прокурора Железнодорожным районным судом г. Новосибирска указанным гражданам запрещена эксплуатация воздушного судна до получения предусмотренных законом документов, а также осуществление на нем пассажирских перевозок, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Решение суда в законную силу не вступило.





