Жительница Бурятии пожаловалась прокурору на «управляшку»

Общество, Фото: прокуратура РБ

Михаил Филичев провёл приём граждан в Селенгинском районе



Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Селенгинском районе Бурятии.



Обращения жителей района касались вопросов соблюдения социальных, жилищных прав, нарушения трудового законодательства, закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Жительница Гусиноозерска пожаловалась на некачественное оказание услуг управляющей компании. В результате коммунальной аварии ей причинён материальный ущерб.



Группа местных жителей подняла вопросы переселения из жилья, расположенного в условно-опасных зонах на горном отводе ликвидированной шахты «Гусиноозерская».



Поводом для обращения представителя администрации муниципального образования – сельского поселения «Гусиное Озеро» стал несвоевременный вывоз мусора на территории поселения региональным оператором.



Всего принято шесть граждан. По всем обращениям исполняющий обязанности прокурора республики дал поручения об организации проверок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

