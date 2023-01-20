В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ с выездом на место провела проверку по публикации в средствах массовой информации об отсутствии теплоизоляции на участках тепломагистрали.
Как сообщал «Байкал-Daily», на тепломагистрали № 3 по улицам Трактовая и Хахалова частично отсутствует теплоизоляция трубопровода, обеспечивающего население тепловой энергией. Некоторые горожане к этому «изъяну» подошли находчиво и паркуют там свои автомобили, чтобы техника не замерзала на улице.
- По результатам проверки прокурор района внёс представление директору филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14». В настоящее время ресурсоснабжающей организацией проводятся работы по восстановлению теплоизоляции участков тепломагистрали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
В Улан-Удэ восстанавливают изоляцию на оголённой теплотрассе
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