В Улан-Удэ днём небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 января, по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.
Температура ночью -32,-37, по северу до -42,-47, по Прибайкалью и при облачности по югу, юго-западу -22,-27, днём -21,-26, местами -15,-20, местами по северу -30,-35.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-34, к утру повышение до -29,-30, днём -21,-23.
В Бурятии температура опускалась до -47 градусов
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