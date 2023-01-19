В Улан-Удэ у автомобилистов проверили огнетушители





19 января сотрудники МЧС России и МВД провели рейд на дорогах Улан-Удэ. У автомобилистов проверили огнетушители, их исправность и сроки годности.Штраф за отсутствие огнетушителя составляет 500 рублей, однако цель профилактической акции не наказать рублём жителей города, а напомнить о его важности и правилах использования.- Обязательно необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель, срок службы которого десять лет, один раз в пять лет необходимо проводить перезарядку. Стоит обратить внимание на манометр, который показывает давление в огнетушителе, если давление на нуле или слишком снижено, значит требуется проведение перезарядки, - сказала Людмила Марказова, дознаватель ОНДПР Улан-Удэ.Рекомендуется размещать огнетушитель в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не стоит оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднён.В 2022 году в Улан-Удэ произошло 25 возгораний автотранспортных средств. Основными причинами стали нарушение правил эксплуатации транспортных средств, аварийный режим работы электрооборудования и неисправность электрической проводки автомобиля.- Был случай, когда загорелось транспортное средство на мосту, и к сожалению, не у всех водителей мимо проезжающих машин имелись огнетушители. Если имеется огнетушитель, легче локализовать возгорание в транспортном средстве, - рассказал Дмитрий Кожухов, старший инспектор по пропаганде УГИБДД МВД РФ по Бурятии.Сотрудники МЧС напоминают, что установка дополнительного оборудования в автотранспортных средствах должна производится в специализированных организациях, имеющая лицензию на данный вид деятельности, а само оборудование иметь сертификаты соответствия.- В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха, не оставляйте включённые электроприборы без присмотра и не обогревайте автомобиль открытым огнём, - отметила Людмила Марказова.