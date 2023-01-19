Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты

Специалисты объяснили, как правильно питаться зимой







Кроме того, зимой нужно есть сезонные овощи – капусту, морковь, лук, чеснок, свежую зелень, орехи и фрукты – гранаты, цитрусовые, яблоки.



- Необходимо также помнить о согревающих свойствах пряностей – имбиря, корицы, гвоздики. Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном, – советуют в учреждении.



Для поддержания иммунитета добавьте в рацион нежирное мясо, курицу, индейку, молочку и бобовые. Не стоит забывать и про физические нагрузки – например, катание вместе с детьми на лыжах, санках и коньках. Это позволит избавиться от ненужных калорий.



В республиканском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, какие продукты особенно полезны в холодное время года. По словам специалистов, зимой особенно важно придерживаться сбалансированного питания для нормальной работы всего организма. Низкая температура за окном, дефицит солнечного света, нехватка полноценных по составу свежих фруктов и овощей – всё это ослабляет иммунитет.В морозы энергозатраты возрастают, и организм даёт знать об этом, «заставляя» нас выбирать более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию. А потому в центре гигиены и эпидемиологии советуют включить в меню жирную рыбу, содержащую ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты – предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков.