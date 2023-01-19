19 января

18 января

Популярное

Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты

Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты объяснили, как правильно питаться зимой

В республиканском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, какие продукты особенно полезны в холодное время года. По словам специалистов, зимой особенно важно придерживаться сбалансированного питания для нормальной работы всего организма. Низкая температура за окном, дефицит солнечного света, нехватка полноценных по составу свежих фруктов и овощей – всё это ослабляет иммунитет.

В морозы энергозатраты возрастают, и организм даёт знать об этом, «заставляя» нас выбирать более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию. А потому в центре гигиены и эпидемиологии советуют включить в меню жирную рыбу, содержащую ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты – предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков.

Кроме того, зимой нужно есть сезонные овощи – капусту, морковь, лук, чеснок, свежую зелень, орехи и фрукты – гранаты, цитрусовые, яблоки.

- Необходимо также помнить о согревающих свойствах пряностей – имбиря, корицы, гвоздики. Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном, – советуют в учреждении.
 
Для поддержания иммунитета добавьте в рацион нежирное мясо, курицу, индейку, молочку и бобовые. Не стоит забывать и про физические нагрузки – например, катание вместе с детьми на лыжах, санках и коньках. Это позволит избавиться от ненужных калорий.
морозы продукты питания здоровье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Общество, 19.01.2023
Детям напомнили правила пожарной безопасности
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 19.01.2023
Ведущие артисты оперного театра выступили перед жителями отдалённого района
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Общество, 19.01.2023
Местные жители не ожидали, что такой удобный маршрут исчезнет
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Общество, 19.01.2023
Они вправе рассчитывать на помощь от государства, если не вступили в повторный брак
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Общество, 19.01.2023
Специалисты объяснили, как правильно питаться зимой
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Общество, 19.01.2023
Педагогический колледж укрепляет межрегиональные партнёрские связи
В Бурятии похолодает до -49 градусов
В Бурятии похолодает до -49 градусов
Общество, 19.01.2023
Ожидается сильный ветер
В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест
В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест
Общество, 19.01.2023
Там планируют выставить дополнительные экипажи ДПС
Жители Бурятии окунулись в крещенские воды у стен монастыря
Жители Бурятии окунулись в крещенские воды у стен монастыря
Общество, 19.01.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крещенских купаний у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
В Бурятии коням, которым помогали всем миром, пришлось экстренно переехать
В Бурятии коням, которым помогали всем миром, пришлось экстренно переехать
Общество, 19.01.2023
Животные перебрались на республиканский ипподром 
В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек
В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек
Общество, 19.01.2023
Пока они хранятся в комбинате по благоустройству
За год в Бурятии установили 1300 новых дорожных знаков
За год в Бурятии установили 1300 новых дорожных знаков
Общество, 19.01.2023
Также провели пять тысяч метров уличного освещения
В Бурятии соболь пытался своровать булку хлеба
В Бурятии соболь пытался своровать булку хлеба
Общество, 19.01.2023
Зверёк пришёл в гости к инспекторам и начал искать провизию
Тренер Цирка Бурятии: «Теперь это моя вторая семья»
Тренер Цирка Бурятии: «Теперь это моя вторая семья»
Общество, 19.01.2023
Тренер Государственного цирка Бурятии, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, рассказала о своей любимой профессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^