Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай

Педагогический колледж укрепляет межрегиональные партнёрские связи



Бурятский республиканский педагогический колледж (БРПК) в наступившем 2023 году продолжает развивать и укреплять партнёрские связи с педагогическими колледжами других регионов России.



В этот раз делегация колледжа с 10 по 14 января побывала в Республике Алтай. Делегация посетила с деловым визитом Горно-Алтайский педагогический колледж, познакомилась с деятельностью учебно-производственных мастерских, работой специализированных учебных кабинетов и детского оздоровительного лагеря «Манжерок», сообщили в министерстве образования Бурятии.



На межрегиональном семинаре «Опыт функционирования детского оздоровительного лагеря в структуре педагогического колледжа» делегация БРПК поделилась положительным опытом работы детского центра «Дружба», участия в программе детского кешбэка, презентовала лучшие программы и успешные практики организации летнего загородного отдыха и оздоровления детей.



Коллеги из Горно-Алтайского колледжа, в свою очередь, поделились со своими интересными практическими наработками, рассказали об онлайн-сменах по мотивам известных мультфильмов, подготовке на базе колледжа вожатых, организации «Школы вожатых» и практики «Инструктивные лагерные сборы».

