В Бурятии похолодает до -49 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается сильный ветер



Бурятию ждут морозные выходные. На севере столбик термометра опустится до -49 градусов, а ветер усилится до 15 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 20 января, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -32,-37, по северу до -42,-47, по Прибайкалью и при облачности по югу, юго-западу -22,-27, днём -21,-26, местами -15,-20, местами по северу -30,-35.



В субботу, 21 января, переменная облачность, по южной половине местами небольшой снег, по северной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура ночью -32,-37, местами -26,-31, по Прибайкалью и югу при снеге -21,-26, по северу до -47, днём -25,-30, местами до -19, по крайнему северу -32,-37.



В воскресенье, 22 января, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночь -34,-39, местами -44,-49, по Прибайкалью -27,-32, днём -28,-33, местами до -23, по крайнему северу -34,-38.

