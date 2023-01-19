Новое оборудование поступило в ФАП в Забайкалье





Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жидка Балейского района завершилось 3 октября, учреждение получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. В ФАП уже поступил автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, портативный электрокардиограф, транспортабельный тонометр для измерения внутриглазного давления.- В целях усиления материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена мы проводим оснащение первичных медицинских организаций новым оборудованием. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировано приобретение оборудования для оснащения 21 фельдшерско-акушерского пункта, - отметила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.В ФАПе установили гинекологическое кресло. Для хранения лекарственных препаратов был поставлен медицинский холодильник. Ещё часть оборудования поступит в учреждение до конца января.- Жители села в фельдшерско-акушерском пункте смогут измерить уровень гемоглобина и холестерина, а также уровень сахара. Анализаторы уже установлены в ФАПе. Благодаря новому оборудованию фельдшер сможет выполнять различные медицинские манипуляции, проводить вакцинацию населения, ЭКГ и организовать работу смотрового кабинета для женщин. ФАП обслуживает 263 жителей села, 94 из которых дети, - рассказал исполняющий обязанности главного врача Балейской центральной районной больницы Владимир Торопов.Оборудование было закуплено и поставлено в фельдшерско-акушерский пункт села Жидка по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Забайкальском крае. На приобретение медицинского оборудования для ФАПа в селе Жидка было выделено более 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.