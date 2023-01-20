На севере Бурятии родители высаживают детей из машин посреди дороги

Для этого они включают «аварийку»







- Они останавливаются на проезжей части, включая аварийные сигналы на автомобиле, чтобы высадить своего ненаглядного ребёнка прямо возле тротуара, – пожаловались северобайкальцы в местном вайбер-чате. – Более того – иногда это происходит прямо на пешеходном переходе, что затрудняет движение по нему других людей, включая детей. Они вынуждены оббегать эти машины, рискуя угодить под колёса «опаздывающих».



На проезжей части с обеих сторон, по словам местных, образуются пробки. На улице, где находится школа, к тому же плохое освещение.



- Почему на этом участке с утра не дежурят сотрудники ДПС? Чтобы навести порядок наконец. Почему возле школы нет места для парковки и для безопасной остановки и высадки детей? – возмущаются люди.





Глава Северобайкальска Олег Котов заявил, что это проблема есть не только в 11-ой СОШ, но и вообще во всех дошкольных и образовательных учреждениях города.



- Причина одна – при проектировании в период СССР в нормах для парковки автотранспорта были низкие нормы из расчёта на одного жителя. В утренние часы проблема обостряется, но нет возможности поставить у каждого учреждения наряд ГИБДД, – пояснил он и призвал жаловаться на нарушителей в дежурную часть Госавтоинспекции.



Жители Северобайкальска попросили чиновников разобраться с ситуацией на дороге у средней школы № 11. Они рассказали, что каждое утро в будни там «творится полный беспорядок». Некоторые водители начисто забывают про правила дорожного движения.