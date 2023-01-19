Также провели пять тысяч метров уличного освещения
В Бурятии подвели итоги работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения за 2022 год.
В 2022 году в Бурятии установили порядка 1300 дорожных знаков, 5 тысяч метров уличного освещения и 16 тысяч метров барьерного ограждения. На проезжую часть нанесли свыше 246 тыс. метров разметки, а вдоль дорог обустроили более 40 тыс. метров тротуаров, 31 остановочный пункт и установили 6 светофоров, сообщили в минтрансе республики.
В прошлом году в Бурятии отремонтировали около 180 км федеральных, региональных и муниципальных дорог, в том числе 104 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Особое внимание при ремонте уделяется повышению уровня безопасности дорожного движения.
- Особое внимание мы уделили дорогам к детским образовательным и досуговым учреждениям. В рамках ремонтов рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения, тротуары и т.д.- отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В столице Бурятии продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. На сегодняшний день на улицах Улан-Удэ модернизировали 54 светофора. Они ведут полноценный мониторинг дорожной обстановки и координируют движение на нескольких узлах. Также на 18 остановках установили информационные табло, которые прогнозируют время прибытия автобусов и трамваев.
За год в Бурятии установили 1300 новых дорожных знаков
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