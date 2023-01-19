В улан-удэнском детсаду отметили День снеговика

В «Алёнушке» прошла зимняя квест-игра
18 января в детском саду № 72 «Алёнушка» в Улан-Удэ прошла весёлая квест-игра «Зимние забавы». Её посвятили Дню снеговика.
Для участников приготовили различные испытания: катание на плюшках, санный спорт, хоккей с мячом, детский кёрлинг. После прохождения всех этапов квеста каждая команда нашла свой сладкий приз. Дети, родители и педагоги зарядились положительной энергией и хорошим настроением.
Всего приняли участие 150 детей и 25 родителей, сообщили в комитет по образованию города.
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