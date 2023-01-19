Тренер Цирка Бурятии: «Теперь это моя вторая семья»









Татьяна Владимировна Бутова - мастер спорта международного класса СССР, многократная чемпионка России по спортивной акробатике, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы, серебряный призёр всероссийского конкура артистов цирка, лауреат национальной премии цирка 2003 года, серебряный призёр международного фестиваля в Италии, единственная исполнительница тройного сальто в подкидных досках из девушек. Именно с этим номером она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас она работает в Государственном цирке Бурятии тренером.- «Тройное сальто-мортале в кресло на двойной баланс» я выполнила на высоту десять метров под руководством Андрея Ковгара – основателя акробатического ансамбля в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Аналогов такому трюку сегодня в мире нет. Его исполняют 15 человек, а сальто-мортале является заключительным аккордом номера. Впервые он был представлен в Костромском цирке, – рассказала Татьяна Бутова.Родилась Татьяна Владимировна в Омске, а в 15 лет уехала в Белоруссию по приглашению тренера.- Мы начали выступать за сборную Белоруссии. Ездили на чемпионаты мира, на Всемирные игры и т.д. В Минске, в цирке, встретилась с мужем. Он сам из Белоруссии, из города Гродно. Тоже акробат. Вместе начали работать. Работали вместе с номером «русская палка». В Минске проработали где-то два года. В 1997 году уехали в Москву и начали работать в Росгосцирке у Мстислава Запашного. А в составе трио «Гаврош» отработали 15 лет. Получили большой драгоценный опыт, который сейчас передаём ребятам, - рассказала Татьяна Владимировна.Жизнь артиста позади, теперь навыки и знания она вместе с мужем Тадеушем Чещевиком передает молодым артистам бурятского цирка.С 2017 года Бурятия для мастеров спорта СССР стала вторым домом. Теперь почти ежедневно супругов можно увидеть в репетиционном зале ТРЦ «Пионер». Здесь они совершенствует технику бурятских акробатов и ставят новые трюки на подкидной доске и других номеров.- Я в первый раз сталкиваюсь с тем, что тут ребята все разножанровые, универсальные. Я тренирую в жанре «ручной вольтиж», «русская палка», в которых присутствуют акробатические элементы. Цирк – это не просто любимая работа, это невероятная энергетика и глаза детей, это непередаваемые чувства… это тепло, это уют, это дом. Сейчас я взяла шефство над двумя девочками, которые приходят к нам занимаются: одной 12 лет, другой - 14 лет. Они пришли со спортивной гимнастики. Я тренирую их здесь в цирке. Я себя ощущаю больше наставником, чем тренером. В Бурятии мне нравится природа, конечно же, Байкал. Люди нам встречаются отзывчивые и доброжелательные. Цирк Бурятии стал моей второй семьей, - резюмирует тренер.По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, когда в Бурятию приезжают профессионалы их других регионов и стран, это дает новый импульс для развития того или иного направления в искусстве.- Свой глаз «замыливается», ты порой не замечаешь своих недоработок, а наставники помогают увидеть новые точки роста, новые методы работы, а это всегда приводит к успеху, - говорит Соелма Дагаева.Тадеуш Чещевик - мастер спорта СССР по спортивной акробатике, серебряный призер Всероссийского конкурса артистов цирка, лауреат Национальной премии цирка 2003 года, серебряный призер Международного фестиваля в Италии. Более 10 лет он вместе с женой, известной цирковой артисткой Татьяной Бутовой выступал с номером «Трио «Гаврош»» в цирке народного артиста России Мстислава Запашного. Этот семейный дуэт вместе более 20 лет, вместе выступали на манеже, теперь вместе тренируют молодое поколение цирковых артистов.